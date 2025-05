Accoltella uomo durante lite in strada 50enne in carcere

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Caserta con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate, a seguito di una violenta lite. L'incidente, verificatosi nella tarda serata di ieri, ha richiesto l'intervento della Polizia di Stato, che è giunta prontamente nel quartiere

Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate ai danni di un uomo, reati commessi in seguito ad una lite, un 50enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Caserta. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri.I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Caserta sono intervenuti nella zona del “Rione Tescione” in seguito alla segnalazione di una lite tra due uomini giunta al 113; una volta sul posto, i poliziotti hanno individuato l’aggressore, che appena li ha visti ha provato a fuggire in auto ma è stato bloccato; il 50enne è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello con una lama di circa 10 centimetri, sporco di sangue fresco.L’arma è stata sequestrata e sono partiti gli accertamenti degli agenti, che al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta hanno individuato il ferito, che presentava tagli al collo e al braccio compatibili con il coltello trovato al 50enne. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accoltella uomo durante lite in strada, 50enne in carcere

Cosa riportano altre fonti

