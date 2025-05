Abilitazione Sostegno INDIRE 2025 | requisiti CFU tirocinio ed esami

Con l'entrata in vigore dei decreti ministeriali n. 75 e 77 del 24 aprile 2025, si delineano nuove opportunità per circa 60.000 docenti italiani desiderosi di specializzarsi nel sostegno. I corsi, gestiti da INDIRE, propongono percorsi personalizzati tenendo conto delle esperienze pregresse e dei titoli esteri, integrando requisiti di CFU, tirocinio ed esami.

Con l'attuazione dei decreti ministeriali n. 75 e 77 del 24 aprile 2025, si aprono nuove prospettive per circa 60.000 docenti italiani interessati alla specializzazione sul Sostegno. I corsi, coordinati da INDIRE, offrono percorsi differenziati in base all'esperienza e ai titoli esteri, con modalità telematiche, tirocinio pratico ed esame finale in presenza.

Graduatoria interna di istituto docenti 2025: abilitazione, sostegno senza titolo e altro grado, aspettativa, corsi Indire. Risposte ai quesiti - I docenti interessati sono al momento impegnati nella compilazione dei moduli da inoltrare alla scuola di titolarità ai fini della redazione graduatoria interna di istituto, ponendosi in merito diversi dubbi. Proviamo a dissiparne alcuni.L'articolo Graduatoria interna di istituto docenti 2025: abilitazione, sostegno senza titolo e altro grado, aspettativa, corsi Indire. Risposte ai quesiti sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Abilitazione Sostegno INDIRE 2025: Requisiti, Crediti, Esame Finale e Costi. Il punto di Culturalmente - Nel 2024/2025, si apriranno numerose opportunità per ottenere la specializzazione sul sostegno per i docenti italiani, grazie ai nuovi decreti ministeriali che regolano l’accesso ai corsi di formazione. I decreti n. 75 e 77 del 24 aprile 2025, firmati dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, offriranno la possibilità a circa 60.000 docenti di […]L'articolo Abilitazione Sostegno INDIRE 2025: Requisiti, Crediti, Esame Finale e Costi. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Corsi di specializzazione sostegno INDIRE 2025: frequenza online, esami e tirocinio in presenza - I percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, attivati nel 2025, sono stati recentemente disciplinati da due provvedimenti : il decreto ministeriale 75/2025, rivolto principalmente ai cosiddetti triennalisti - coloro che abbiano esercitato l'attività d'insegnamento per almeno 3 anni, anche non consecutivi, durante gli ultimi 5 anni - e il decreto interministeriale 77/2025, che riguarda i docenti in possesso di un titolo conseguito all’estero. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Accesso ai percorsi Indire sostegno: esclusi i titoli esteri conseguiti dopo il 1° giugno 2024. Pillole di Question Time - Nel question time del 30 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, sindacalista ANIEF, è stata approfondita una questione fondamentale per i docenti c ... 🔗orizzontescuola.it

TFA sostegno 2025, quando inizia e chi può partecipare – VIDEO GUIDA - C’è attesa per la pubblicazione del TFA sostegno X ciclo. C’è attesa per la pubblicazione del TFA sostegno X ciclo. Come riporta Anief, il TFA sostegno X ciclo è confermato e prenderà il via nella pri ... 🔗tecnicadellascuola.it