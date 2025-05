Abbandonati in un tombino a Rutigliano | cuccioli salvati dai vigili del fuoco

L'allarme è scattato quando alcuni passanti hanno udito i lamenti provenienti da un tombino sulla Strada Provinciale 84, a Rutigliano. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, liberando cuccioli di cane impauriti ma in salute, rimasti incastrati, probabilmente abbandonati. Un salvataggio che ha scaldato i cuori di tutti, restituendo speranza a queste piccole creature.

Erano rimasti incastrati, forse Abbandonati, in un tombino sulla Strada Provinciale 84, nella zona di Rutigliano. I vigili del fuoco hanno salvato alcuni cuccioli di cane, aprendo il tombino e recuperando i meticci. I cagnolini sono risultati spaventati, ma in buone condizioni.

