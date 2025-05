A Vertemate con Minoprio arriva Burger King | ci sarà anche il servizio drive

Conto alla rovescia per l'apertura di Burger King a Vertemate con Minoprio! Il nuovo ristorante, che aprirà il 15 maggio 2025, offrirà anche un comodo servizio drive. Situato in una posizione strategica tra la Statale dei Giovi e via Pioda, promette di portare un nuovo sapore nella provincia di Como. Non sarà solo un punto di ristoro...

Conto alla rovescia per l’arrivo di BurgerKing in provincia di Como. Il nuovo ristorante della celebre catena statunitense aprirà ufficialmente al pubblico giovedì 15 maggio 2025, a Vertemate con Minoprio, in una posizione strategica tra la Statale dei Giovi e via Pioda.Non sarà solo un. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - A Vertemate con Minoprio arriva Burger King: ci sarà anche il servizio "drive"

Se ne parla anche su altri siti

Noemi Fiordilino, l’ultimo addio: oggi i funerali a Vertemate con Minoprio - Si terranno oggi alle 16.30, alla chiesa parrocchiale di Vertemate con Minoprio, i funerali di Noemi Fiordilino, la 20enne che ha perso la vita nella notte tra il 28 e il 29 marzo, investita da un'auto pirata.Lo scorso martedì, presso l'ospedale Sant'Anna, è stata fatta l'autopsia dal medico... 🔗Leggi su quicomo.it

Vertemate con Minoprio, botte e spray urticante contro marito e moglie dopo la lite per il parcheggio - Vertemate con Minoprio, 28 aprile 2025 – Hanno avuto una discussione con due uomini che avevano parcheggiato l’auto dietro la loro, impedendogli di uscire, finendo per essere aggrediti e portati in ospedale, mentre i due sconosciuti scappavano.La disavventuraLa coppia, marito di 38 anni e moglie di 37 anni, residenti a Cologno Monzese, ieri sera aveva lasciato l’auto in un parcheggio lungo la Statale dei Giovi a Vertemate con Minoprio, in un parcheggio. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Vertemate con Minoprio, un chilo di eroina in casa: arrestato - Vertemate con Minoprio (Como), 18 marzo 2025 – In casa aveva un chilo di eroina e 200 grammi di marijuana. La droga è stata trovata dai carabinieri della Compagnia di Cantù, a casa di un uomo di 38 anni di Vertemate con Minoprio, a cui i militari sono arrivati dopo aver maturato alcuni sospetti, che li hanno portati, nel fine settimana, a svolgere una perquisizione nella sua abitazione. Sono così stati trovati i sacchetti con quasi un chilo di eroina “brown sugar” e di 200 grammi di marijuana, sostanza messa in sequestro e destinata a essere analizzata per capire la percentuale di principio ... 🔗Leggi su ilgiorno.it

A Vertemate con Minoprio arriva Burger King: ci sarà anche il servizio drive. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vertemate con Minoprio - Il dolore di tutta Vertemate per la giovane Noemi, investita ed uccisa a 20 anni da un’auto lanciata a folle velocità Paese attonito, la ragazza travolta da una Golf mentre era in strada per ... 🔗ciaocomo.it

Previsioni Meteo Vertemate Con Minoprio - Nella localita di VERTEMATE CON MINOPRIO soleggiato durante il giorno di oggi, senza particolari mutamenti. Rischio nullo di piogge. Le colonnine di mercurio, stabili, risultano comprese tra 14 e ... 🔗centrometeoitaliano.it