A Sernaglia il 5 Torneo di Primavera di 4^ categoria è di Andrea Ceron e di Mariaelisa Angeli

In breve da Zazoom:

Il 5° torneo di primavera di Sernaglia ha regalato emozioni a 114 giocatori di categoria 4^, maschile e femminile. Sotto la direzione di Alberto Tomasella e Renzo Mancuso, Andrea Ceron dell’Eurosportin si è imposto nel tabellone maschile, infliggendo un doppio bagel a Stefano Cibin del Bear Training, che si è posizionato al secondo posto. Un evento che ha celebrato il talento e la passione per il tennis.

Concluso a Sernaglia il 5° Torneo di Primavera per giocatori di 4^ maschile e femminile con 114 giocatori, diretto da Alberto Tomasella e Renzo Mancuso. Nel maschile davanti a tutti AndreaCeron dell’Eurosportin che con un doppio bagel mette al secondo posto Stefano Cibin del Bear Training di. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - A Sernaglia il 5° Torneo di Primavera di 4^ categoria è di Andrea Ceron e di Mariaelisa Angeli

Se ne parla anche su altri siti

Primo Torneo di Primavera di pallanuoto, quando a vincere sono lo sport e la solidarietà - La società Libertas Rari Nantes Perugia ha dato vita a un nuovo evento nel panorama del nuoto e della pallanuoto giovanile: il primo Torneo di Primavera, riservato alla categoria “Allievi”. L’evento sportivo , che si è svolto nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 aprile presso la piscina Pellini... 🔗Leggi su perugiatoday.it

Calcio giovanile, il torneo Primavera a San Piero in Bagno: 66 squadre anche da Arezzo, Perugia e Rimini - A San Piero la macchina organizzativa sta mettendo a punto i dettagli in vista del torneo di calcio giovanile Primavera – 24esima edizione - intitolato alla memoria di Pino Crociani, Andrea Bergamaschi ed Ennio Puzzolo, rispettivamente vice presidente del club, giovane calciatore scomparso a... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Yuasa Battery Grottazzolina: Ultima Sfida a Modena e Torneo di Primavera - Si avvicina il match di domenica nel tempio del volley di Modena per la Yuasa Battery Grottazzolina. Sarà l’ultima fatica di una stagione lunghissima che però ha avuto il grande merito di regalare enormi emozioni e grandissime soddisfazioni all’intera piazza. Ultima gara stagionale lontano dal pubblico amico, quel pubblico che proprio mercoledì ha tributato ai propri ragazzi un grande applauso nonostante lo 0-3 subito contro Milano in una gara comunque intensa, in cui la maggiore attenzione e forza di Milano nei momenti chiave alla fine ha fatto la differenza. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

A Sernaglia il 5° Torneo di Primavera di 4^ categoria è di Andrea Ceron e di Mariaelisa Angeli; Allo Sporting Life Center di Vacil 38 fighters con 3 competizioni tra entry ed Expert; Al park di Villorba inizia oggi il main draw dell'open femminile con montepremi di 2.000 €; L'Open al Park è giunto agli ottavi di finale Lunedì 5 inizio gare dalle ore 12 fino all 20. 🔗Cosa riportano altre fonti

A Sernaglia il 5° Torneo di Primavera di 4^ categoria è di Andrea Ceron e di Mariaelisa Angeli - Continuano i tornei Alpe Adriadi 3^ a Vedelago e a Trevignano il 4^ maschile. Iscrizioni aperte per il giovanile da Panatta e per il Kinder a Motta di Livenza. Allo Sporting Life Center quelle per gli ... 🔗trevisotoday.it