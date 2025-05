A Ravenna va sempre tutto bene? Le domande della candidata a sindaco Marisa Iannucci

A Ravenna, eventi inquietanti si consumano nell'ombra, suscitando solo un silenzioso assenso invece di indignazione. Problematiche, da sempre denunciate, si sovrappongono a un'imperturbabile realtà locale, dove l'indifferenza diventa la norma. Mentre altrove si alzerebbero voci di protesta, qui tutto sembra accettato, lasciando emergere un paradosso inquietante: la normalità di ciò che non dovrebbe essere considerato tale.

"A Ravenna accadono cose strane, che altrove susciterebbero immediate reazioni e scandali, mentre nella nostra città passano sotto un'assordante indifferenza. Si tratta di problematiche ben note, oggetto di numerose denunce, che tuttavia non scalfiscono l'imperturbabilità del consolidato blocco. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - "A Ravenna va sempre tutto bene?". Le domande della candidata a sindaco Marisa Iannucci

