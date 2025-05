A Pomarance la prima edizione di E fu cinema! con Riccardo Scamarcio e David Riondino

A Pomarance si svolge la prima edizione di "E fu cinema", un evento dedicato al mondo del cinema con la partecipazione di volti noti come Riccardo Scamarcio e David Riondino. Un'opportunità unica per esplorare la settima arte con interventi di storici e artisti, in un contesto che celebra la cultura e il territorio.

Da sinistra: Giulia Gistri, Assessora alla cultura Comune di Pomarance e Vicesindaca – Angela Ameli, Compagnia Minimal – Jader Spinelli, Storico – Graziano Pacini, Sindaco Comune di Pomarance – Marco Gistri, Compagnia Minimal – Renzo Martignoni, StoricoPomarance – Il cinema non sarebbe il cinema senza il sonoro: le frasi scolpite nella memoria, le porte che cigolano, i ritmi incalzanti e le colonne sonore che rendono l’esperienza totale e immersiva. E il sonoro non sarebbe il sonoro senza Azeglio e Lamberto Spineschi, originari di Pomarance e artefici di un’invenzione rivoluzionaria che, come si legge nei documenti di deposito del brevetto del 1921, «mira ad ovviare ad un grave inconveniente acustico». Il collocamento del grammofono vicino al proiettore, ma lontano dallo schermo, nei primi anni del cinema, fa sì che le voci e la musica provengano da un luogo diverso rispetto alle immagini. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - A Pomarance la prima edizione di “E fu cinema!” con Riccardo Scamarcio e David Riondino

Ne parlano su altre fonti

“E fu cinema“ con tanti big. Il festival dell’estate; E Fu cinema: a Pomarance la settima arte tra storia e futuro (con Riccardo Scamarcio); Al via la prima edizione di Terre di Pisa Bike Trail; Prima categoria: nove giornate ad un giocatore. 🔗Ne parlano su altre fonti

“E fu cinema“ con tanti big. Il festival dell’estate - Questa estate Pomarance ospiterà, il 27 e 28 giugno, il progetto “E fu Cinema“ con la presenza ... sincronizzando per la prima volta suoni e immagini. I Pineschi furono anche distributori ... 🔗msn.com