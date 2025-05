A Palazzo Trinci giornata formativa con logopedisti da tutta Italia

A Foligno, presso Palazzo Trinci, si è tenuta una giornata di formazione dedicata all'aggiornamento delle competenze dei professionisti nel trattamento del Disturbo primario di linguaggio (Dpl), che affligge 1 bambino su 14 in Italia. La Commissione Albo dei Logopedisti dell’Ordine dei... ha promosso questo evento per sensibilizzare e informare riguardo le migliori pratiche nella presa in carico di questi piccoli pazienti.

Un bambino su 14, pari al 7,6% della popolazione nazionale, presenta un Disturbo primario di linguaggio (Dpl). Per questo, è fondamentale aggiornare le competenze dei professionisti sulle modalità di presa in carico dei bambini con questa caratteristica. Di questo si è parlato a Foligno, a PalazzoTrinci, nella giornata di formazione promossa dalla Commissione Albo dei logopedisti dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione di Perugia e Terni. Oltre 120 i logopedisti, arrivati da tuttaItalia, hanno partecipato al corso "La presa in carico riabilitativa di bambini con severe difficoltà di linguaggio attraverso raccomandazioni e evidenze inter-nazionali: dalla valutazione bilingue a una proposta di intervento per monolingue". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Palazzo Trinci giornata formativa con logopedisti da tutta Italia

