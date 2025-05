A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto Repubblica

A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva. Le istituzioni locali riconoscono l'importanza di affrontare la realtà senza azzardi prematuri, evitando delusioni e figuracce. In un clima di attesa, la prudenza prevale, riflettendo la consapevolezza di quanto possa essere delicato gestire le aspettative.

A Napolihannosaggiamenteannullato il vertice in Prefettura per la festascudetto (Repubblica)Bisogna andare a sbattere per capire. E le istituzioni napoletane hanno compreso che vendere la pelle dell’orso prima di averlo ammazzato espone a figuracce. Per oggi era incredibilmente previsto un secondo vertice per la festascudetto (sigh). È stato saggiamente rinviato sine die.Scrive Repubblica con Marco Azzi:Rende bene l’idea l’immagine biblica del gigante dai piedi d’argilla, che è molto spesso balzata agli occhi degli osservatori meno superficiali seguendo il soffertissimo cammino stagionale del Napoli, arrampicatosi a un passo dal sogno scudetto con le unghie e grazie a un numero extra large di vittorie di misura: addirittura tredici. Il preambolo serve per analizzare in maniera più obiettiva la frenata contro il Genoa, al di là delle conseguenze giocoforza traumatiche legate alla sua tempistica, visto che il pareggio di domenica sera al Maradona è arrivato per gli azzurri ad appena tre passi dal traguardo. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica)

