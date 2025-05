A Montecitorio la mostra di Lorenzo Marini Lettere alla Camera Le parole non siano pietre | dal 13 al 23 maggio

Dal 13 al 23 maggio, il Corridoio dei Busti di Montecitorio accoglie la mostra "Lettere alla Camera: le parole non siano pietre" di Lorenzo Marini. L’inaugurazione si terrà domani alle 17, con la presenza del vicepresidente Fabio Rampelli. L'esposizione propone quindici opere che invitano a riflettere sul potere evocativo delle parole.

Il Corridoio dei Busti di Montecitorio ospita da domani la mostra di LorenzoMariniLettereallaCamera: le parole non sianopietre. L'esposizione sarà inaugurata domani 13 maggio alle ore 17 (presente il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli) ed è visitabile fino al 23 maggio. Quindici le opere esposte che riprendono i temi cari all'iconico artista, noto per aver dato vita al movimento della Typeart. La mostra mette in scena le Lettere dell'alfabeto come forme vive, svincolate, fluide: non più meri segni grafici, ma corpi narrativi che incarnano pensiero, relazione e responsabilità. Un appello alla riflessione, alla responsabilità, alla bellezza del linguaggio come strumento di costruzione sociale. Al centro della mostra spicca l'opera omonima, Le parole non sianopietre (realizzata con ciottoli proprio per la Camera dei deputati), una riflessione sull'uso consapevole del linguaggio nella società contemporanea.

