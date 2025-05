A Milano parte la ‘Crazy Week’ la mostra fotografica allestita nella metro

A Milano, la ‘Crazy Week’ prende vita con una mostra fotografica che trasforma le stazioni della metropolitana in spazi di riflessione. Attraverso immagini evocative, l’evento promuove un dialogo sulla fragilità psichica, incoraggiando la consapevolezza e l’empatia. Un’iniziativa di iSemprevivi ETS che invita tutti a esplorare e condividere storie di resilienza.

Milano (ITALPRESS) – Un racconto visivo potente e intimo attraversa la città e dà volto alla fragilità psichica. È con una mostrafotografica, allestita nelle stazioni della metropolitana di Milano, che prende il via la Crazy Week, il grande evento promosso da iSemprevivi ETS in programma dal 24 al 30 maggio. Una settimana per parlare di salute mentale e inclusione in modo nuovo, positivo e coinvolgente.Gli scatti firmati da Giovanni Diffidenti, distribuiti in quasi 60 stazioni della rete metropolitana, raccontano la quotidianità delle persone accolte da iSemprevivi: adulti e adolescenti che, grazie a percorsi di autonomia, cura e socialità, stanno riconquistando fiducia, relazioni e nuove prospettive. Attraverso sguardi, gesti e momenti di vita, la mostra invita i passeggeri a fermarsi, osservare e superare i pregiudizi. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - A Milano parte la ‘Crazy Week’, la mostra fotografica allestita nella metro

