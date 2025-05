A luglio torna il traghetto Manfredonia-Tremiti | c' è il bando per affidare il servizio

A luglio riparte il traghetto Manfredonia-Tremiti con il nuovo bando per l'affidamento del servizio. La Provincia di Foggia ha reso noto il concorso per il trasporto marittimo stagionale, strategico in vista dell'estate. Gli interessati dovranno presentare le proprie offerte entro il 27... per garantire il collegamento tra il porto e le bellissime Isole Tremiti.

La Provincia di Foggia ha pubblicato il bando per l'affidamento del servizio sperimentale di trasporto marittimo stagionale tra Manfredonia e le Isole Tremiti. In considerazione dell'imminente inizio della stagione estiva, il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato al 27.

COLLEGAMENTO Estate 2025, riparte la Manfredonia-Tremiti: la Provincia stanzia 445mila euro per il collegamento marittimo - FOGGIA - Torna anche per l’estate 2025 il collegamento via mare tra Manfredonia e le Isole Tremiti, grazie al sostegno economico ... 🔗statoquotidiano.it