A luglio Glenn Martens debutterà da Maison Margiela

A luglio, Glenn Martens farà il suo attesissimo debutto come direttore creativo di Maison Margiela durante la Fashion Week di Parigi. In questa occasione, presenterà la sua prima collezione, un traguardo significativo per il designer belga, pronto a lasciare un'impronta indelebile nel panorama della moda. Aspettative alte e grande curiosità caratterizzano questo evento esclusivo.

La prima passerella ufficiale di GlennMartens, che è pronto a debuttare da MaisonMargiela. Infatti, in occasione della Fashion Week di Parigi a luglio, il nuovo direttore creativo belga svelerà la sua nuova collezione. Un prestigio enorme, considerato che il suo debutto partirà con una collezione della linea più elevata: quella di MaisonMargiela Artisanal per la stagione Autunno-Inverno 202526.GlennMartens debutta a luglio in MaisonMargielaAnche se fino ad ora non è nota la location della sfilata, l'attesa (e l'aspettativa) è alta. In un comunicato stampa la Maison afferma che "Questo segna l'inizio di un nuovo capitolo stimolante per la Maison, radicato nei nostri valori creativi fondamentali e plasmato dalla tradizione couture di Margiela. Sotto la direzione di Glenn, la couture continuerà a stimolare la creatività del brand e a guidare modelli che superano i confini.

