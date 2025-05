A Londra ministri Ue in formato Weimar per fare il punto sull' Ucraina

A Londra, i ministri degli Esteri dell'Unione Europea si riuniscono per il vertice interministeriale del Gruppo Weimar, incentrato sulla situazione in Ucraina. Sotto la presidenza del ministro britannico David Lammy, i rappresentanti di Francia, Germania e Polonia discutono strategie per affrontare le sfide attuali e rafforzare il sostegno all'Ucraina.

Londra, 12 mag. (askanews) - I ministri degli Esteri dell'Ue partecipano a Londra alla riunione interministeriale del Gruppo Weimarsull'Ucraina presieduta dal ministro britannico David Lammy presso la Lancaster House. Il gruppo - a cui partecipano Francia, Germania, Polonia (il nucleo originario del "Triangolo di Weimar"), Italia, Spagna, Regno Unito e Ue - fa il punto sugli sforzi diplomatici in atto per raggiungere un cessate il fuoco e un accordo per una pace giusta, tra Mosca e Kyiv, nonché sulle priorità di ripresa e le prospettive per il futuro dell'Ucraina, incluso il suo cammino di adesione all'Unione Europea. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Londra ministri Ue in formato Weimar per fare il punto sull'Ucraina

