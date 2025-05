A lezione di legalità gli studenti di Tremestieri visitano la caserma Messina Sud dei carabinieri

Questa mattina, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado di Tremestieri hanno visitato la caserma della Compagnia Carabinieri Messina Sud. Accolti dal comandante, cap. Ettore Pagnano, e dal luogotenente c.s. Cosimo, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di approfondire il tema della legalità attraverso un incontro diretto con le forze dell'ordine.

Stamane gli studenti delle classi terze della secondaria di I grado di Tremestieri hanno visitato la caserma sede della Compagnia carabinieriMessina Sud, dove sono stati accolti dal comandante della Compagnia, cap. Ettore Pagnano e dal comandante della locale stazione, luogotenente c.s. Cosimo.

