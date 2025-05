A Grugliasco il concerto tributo a Renato Zero a favore de L' isola che non c' è

Sabato 17 maggio 2025, Grugliasco ospiterà il concerto tributo “RenatoRinoZero”, un evento benefico organizzato dall’associazione L’Isola che non c’è ODV. A partire dalle 20.30, il Salone La Nave del Parco Culturale Le Serre si trasformerà in un omaggio musicale a Renato Zero, contribuendo a un'importante causa sociale. Unisciti a noi per una serata indimenticabile!

L'associazione L'isola che non c'è ODV organizza sabato 17 maggio 2025, alle ore 20.30, lo spettacolo "RenatoRinoZero – tributo a RenatoZero", che si terrà presso il Salone La Nave del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco. La serata si inserisce in un più ampio percorso.

