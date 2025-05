A Foggia ci sono ' Storie da collezione' per la Giornata Internazionale dei musei

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il Polo Biblio-Museale di Foggia si prepara a celebrare l’arte e la cultura. Domenica 18 maggio, eventi speciali e attività coinvolgenti offriranno ai visitatori l'opportunità di scoprire storie da collezionare e approfondire il patrimonio museale, in un'atmosfera ricca di stimoli e curiosità. Un invito a esplorare l'arte e la storia!

Torna anche quest'anno l'International Museum Day, la GiornataInternazionale dei musei, in programma domenica 18 maggio. Come sempre, il Polo Biblio-Museale di Foggia aderisce con un fitto calendario di proposte alla Giornata istituita da ICOM (International Council of Museums) a livello.

