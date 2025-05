A Firenze la protesta dei precari dell’università | Settore costantemente definanziato

A Firenze, i precari dell'Università hanno protestato oggi davanti al Rettorato, portando avanti una mobilitazione avviata in autunno. Il sindacato Flc Cgil denuncia il progressivo definanziamento del sistema pubblico, sottolineando le drammatiche conseguenze per il settore accademico e le condizioni di lavoro degli insegnanti precari.

Firenze – I precaridell’università oggi (12 maggio) hanno manifestato davanti al Rettorato a Firenze portando a compimento un percorso che viene dall’autunno.“Questa mobilitazione – dice il sindacato Flc Cgil – risponde alla più grande operazione di definanziamento del sistema pubblico, con l’espulsione di un numero enorme di ricercatrici e ricercatori e col tentativo di moltiplicare le forme di sfruttamento da parte del ministro Bernini. Oggi come sindacato bbiamo raccolto l’appello della rete dei precari, in una giornata di mobilitazione che ha visto la partecipazione di tante lavoratrici e lavoratori strutturati in assemblea, in vista di un percorso che nei prossimi tempi dovrà crescere e allargarsi. Oggi abbiamo ribadito alcuni punti: stop a ogni provvedimento legislativo che moltiplica le forme precarie; è necessario un piano straordinario di allargamento degli organici e di stabilizzazioni, con estensione dei meccanismi di stabilizzazioni già presenti negli enti di ricerca; bisogna invertire la tendenza, rifinanziare il sistema con almeno 5 miliardi di euro in cinque anni”. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

Ne parlano su altre fonti

Protesta dei precari dell’Università davanti al Rettorato: “Stiamo andando verso una crisi irreversibile” - Mobilitazione nazionale del personale precario delle Università per uno sciopero che contesta la riforma Bernini e chiede più fondi agli atenei. A Firenze il ritrovo in piazza San Marco davanti al Rettorato per una manifestazione organizzata dal coordinamento nazionale delle Assemblee Precarie... 🔗Leggi su firenzetoday.it

Firenze, 150 anni dell’Associazione Macellai: premiati i custodi della tradizione - Firenze, 9 aprile 2025 – Per i 150 anni dell’associazione Macellai Fiorentini sono stati premiati i custodi della tradizione. Sono Piero Soderi, classe 1939, il macellaio più anziano di Firenze e provincia, e Marco Gagliano, del 1991, il più giovane. Hanno 52 anni di differenza, due generazioni a confronto, unite dalla stessa passione per il mestiere e dalla volontà di tramandare un patrimonio di sapori e saperi. 🔗Leggi su lanazione.it

Firenze, concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel segno di Beethoven e Schubert - Firenze, 7 maggio 2025 - Francesco Nicolosi solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina in due serate con il grande pianista, nel segno di Beethoven e Schubert. Appuntamento domenica 11 e lunedì 12 maggio alle ore 21 all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte in piazza Santo Stefano, 3..Allievo di Vincenzo Vitale e tra i massimi cultori della scuola pianistica napoletana, Francesco Nicolosi torna al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina, domenica 11 e lunedì 12 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. 🔗Leggi su lanazione.it

Protesta dei precari dell’Università davanti al Rettorato: “Stiamo andando verso una crisi irreversibile”; Protesta dei precari università davanti al Rettorato di Firenze; A Firenze la protesta dei precari dell’università: “Settore costantemente definanziato”; Atenei, lunedì 12 precari in presidio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Precari dell’università in corteo a Firenze: “No alla riforma, basta tagli e sfruttamento” - Mattina di protesta a Firenze, dove i precari e le precarie dell’università sono scesi in piazza per una giornata di mobilitazione. Il presidio, indetto ... 🔗gonews.it

A Firenze protesta dei precari universitari. La Flc Cgil: “Basta tagli” - La mobilitazione dei precari dell’Università, che oggi hanno manifestato davanti al Rettorato a Firenze, arriva da un percorso che viene dall'autunno (lo ... 🔗gonews.it

Università in sciopero: precari in piazza a Firenze e Pisa contro i tagli - L'assemblea in piazza Dante a Pisa e la manifestazione in San Marco a Firenze: «Non è accettabile un Paese in cui chi lavoro nella ricerca è precario a vita». In piazza anche i sindacati ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it