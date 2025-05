A che punto è il referendum sui matrimoni egualitari | quasi 200mila firme in una settimana

La campagna per il referendum sui matrimoni egualitari ha preso avvio da una settimana, raccogliendo già quasi 200.000 firme. L’obiettivo è modificare la legge Cirinnà, eliminando le disparità legali tra unioni civili e matrimoni. Questo passo rappresenterebbe un importante avanzamento per i diritti civili e l’uguaglianza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa iniziativa.

