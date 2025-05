a catania il convegno organizzato da compag il grano duro in sicilia

Il 9 maggio, Catania ha ospitato il convegno “Il grano duro in Sicilia”, organizzato da COMPAG, la Federazione nazionale delle rivendite agrarie. L'evento ha riunito esperti e professionisti del settore per discutere delle sfide e delle opportunità legate alla coltivazione di questo importante cereale nell'isola.

Catania – Si è svolto il 9 maggio scorso a Catania il convegno “Il GranoDuro in Sicilia” organizzato da Compag – la Federazione nazionale delle rivendite agrarie che rappresenta i commercianti dei mezzi di produzione nonché gli stoccatori di cereali e proteaginose – in collaborazione con il Consorzio CRISMA e Federchimica Assofertilizzanti. L’evento, che ha visto la presenza dell’Assessore regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Salvatore Barbagallo, e dell’Assessore con delega all’agricoltura del Comune di Catania, Andrea Cesare Guzzardi, si ripete ormai da 3 anni e coinvolge istituzioni, operatori della filiera, università ed esperti del settore.Nella gremita sala Pinacoteca del Museo Diocesano di Catania si sono succeduti gli interventi di prestigiosi relatori che hanno trattato alcuni dei temi centrali di questa importante filiera come la gestione colturale, il mercato mondiale, le coperture assicurative, il credito alla parte agricola, sino all’innovazione tecnologica. 🔗Leggi su Lopinionista.it