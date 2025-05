“A 13 anni mi sono innamorata di un avatar oggi è mio marito” | Sarah e Jamie sposi su Minecraft

Sarah Nguyen e Jamie Patel hanno celebrato il loro amore in un modo unico e innovativo: il loro matrimonio non ha avuto una location fisica, ma si è svolto nel mondo virtuale di Minecraft. Qui, dove si sono incontrati e innamorati, hanno condiviso promesse e momenti indimenticabili, dimostrando che l'amore può superare ogni confine, anche quello della realtà. Scopri di più su questa storia sorprendente.

Sarah Nguyen e Jamie Patel si sono appena sposati, ma il loro matrimonio non prevedeva nessuna location, almeno non fisica. I due ragazzi hanno infatti deciso di sposarsi nel luogo dove si sono conosciuti e innamorati: in una sessione di gioco di Minecraft. 🔗Leggi su Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fiorentina Juve, altra sfilza di record negativi! Solo due volte nella storia si sono verificati questi casi: e da 13 anni non si subivano 7 reti in due partite - di Redazione JuventusNews24Fiorentina Juve, altra sfilza di record negativi dopo la brutta sconfitta al Franchi: momento da cancellare per i bianconeriAltra brutta sconfitta della Juve che continua a battere record. 7 gol subiti in due partite per i bianconeri: una cosa che non succedeva da 13 anni oltre ad aver perso due partite consecutivamente con almeno tre gol di scarto come riportato da Opta. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Marco e quella telefonata con papa Francesco: “Avevo 13 anni, mi disse: sono una persona come te” - Marco Piccinelli, oggi 19enne, nel 2019 era costretto a muoversi sulla sedia a rotelle in seguito a un incidente. Visto il momento difficile, aveva scritto a Papa Francesco per chiedere conforto e inaspettatamente ecco arrivare la telefonata del Pontefice, che l'ha esortato a non arrendersi. Ci ha raccontato la sua storia.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Trovano un portafogli con più di 400 euro, lo consegnano e rintracciano il proprietario. Sono 4 ed hanno 13 e 14 anni. Finalmente una bella storia che arriva da Cisterna di Latina - Un gesto di onestà inaspettatoNel cuore di Corso della Repubblica, una scena che dimostra come i valori di onestà e civiltà siano ancora vivi, anche tra i più giovani. Quattro ragazzi, tutti al di sotto dei 14 anni, hanno trovato un portafoglio abbandonato per strada, contenente documenti e una somma di circa 400 euro. Invece di approfittare della situazione, hanno deciso di fare la cosa giusta: restituirlo. 🔗Leggi su dayitalianews.com

No, per “Adolescence” non è stato scelto un attore bianco per interpretare il crimine di un ragazzo nero. 🔗Su questo argomento da altre fonti