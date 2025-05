60 milioni di euro per la sicurezza e la viabilità delle strade provinciali | annunciano D' Incecco e Mannetti Lega

Un investimento di 60 milioni di euro per migliorare la sicurezza e la viabilità delle strade provinciali è stato annunciato dai rappresentanti D'Incecco e Mannetti della Lega. Questo progetto rappresenta un passo cruciale per garantire strade più sicure e funzionali, grazie alla firma delle concessioni di finanziamento nell'ambito dell'accordo per la Coesione.

"Si compie un passo fondamentale per la sicurezza e la viabilitàdellestrade di competenza provinciale. Con la firma delle concessioni di finanziamento relative agli interventi per la messa in sicurezza e l’adeguamento funzionale dellestradeprovinciali, nell’ambito dell’accordo per la Coesione. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - "60 milioni di euro per la sicurezza e la viabilità delle strade provinciali": annunciano D'Incecco e Mannetti (Lega)

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Juve, Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, lo United offre fino a 55-60 milioni di euro per l’obiettivo: l’indiscrezione e tutti i dettagliCome riferito da Tuttosport, il Manchester United sarebbe intenzionato a fare sul serio per Ederson, il centrocampista di proprietà dell’Atalanta ormai da diversi mesi nel mirino del calciomercato Juve.I bianconeri non mollano la presa dopo la cena andata in scena a Bergamo con il ds D’Amico lo scorso gennaio. 🔗Leggi su juventusnews24.com

False polizze assicurative, chiesto processo per 11: truffa da 60 milioni di euro, coinvolta anche Pescara - Sono in totale 11 le persone accusate di associazione per delinquere finalizzata all'emissione di false polizze fideiussorie a nome di compagnie assicuratrici nazionali ed estere, falsità materiale e ideologica, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione... 🔗Leggi su ilpescara.it

Centri estivi rifinanzati con 60 milioni di euro - Anche quest'anno saranno rifinanziati i centri estivi con 60 milioni di euro. La cifra, stanziata dalla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, è la stessa dello scorso anno è stato, infatti, confermato lo stesso stanziamento. A breve - a quanto si è appreso - verrà emesso l'avviso pubblico per i Comuni a cui le risorse sono destinate. 🔗Leggi su quotidiano.net

Strade: Marsilio e D’Annuntiis, 60 milioni alle Province per messa in sicurezza; Oltre 60 milioni per la messa in sicurezza delle strade provinciali abruzzesi: oltre 17 milioni alla provincia di Chieti; STRADE PROVINCIALI: LEGA ABRUZZO, 60 MILIONI PER LA SICUREZZA, SVOLTA PER I TERRITORI; Viabilità, 60 milioni alle Province per la messa in sicurezza. Valle Peligna a bocca asciutta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Messa in sicurezza strade, 60 milioni alle Province da Fsc - (ANSA) - L'AQUILA, 12 MAG - Le concessioni di finanziamento per gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali abruzzesi, sono state firmate all'Aquila, come pr ... 🔗msn.com

Stanziati 60 milioni per la messa in sicurezza delle strade provinciali in Abruzzo - Abruzzo investe 60 milioni di euro per migliorare la sicurezza e funzionalità delle strade provinciali, con fondi distribuiti equamente tra le province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. 🔗gaeta.it

Strade: Marsilio e D’Annuntiis, 60 milioni alle Province per messa in sicurezza - “Con la firma di oggi – ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – diamo un segnale concreto ai territori e ai cittadini. Le Province in maniera equa avranno ora le risorse ne ... 🔗hgnews.it