57esima Festa del salame a Sarmato

Dal 23 al 25 maggio, Sarmato celebra la 57esima Festa del Salame in onore del poeta Sandro Sacchi. Selezione di specialità gastronomiche, musica dal vivo e un'atmosfera festosa vi aspettano all'Area feste di via G. Moia. Un evento da non perdere per gli amanti della buona cucina e della cultura locale!

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 all'Area feste di via G.Moia a Sarmato la 57esimaFesta del salame dedicata al poeta sarmatese Sandro Sacchi.ProgrammaVenerdì 23 maggio:- ore 19: Apertura stand gastronomici;- ore 22: Live con "Explosion band".Sabato 24 maggio:- ore 19. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - 57esima Festa del salame a Sarmato

