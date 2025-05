50 anni di stile | Zara celebra la moda con 50 icone

Cinquanta anni di storia per Zara, il celebre marchio di fast fashion, che ha deciso di celebrare questo traguardo con un'innovativa collezione e un film unico. Riunendo volti noti del mondo della moda, il brand ha dato vita a una celebrazione che racconta l'evoluzione del suo stile e l'impatto sulla cultura contemporanea. Scopri come questi cinquanta volti leggendari hanno contribuito a scrivere la storia di Zara.

Prendi un anniversario importante, riunisci qualche volto noto, crea una collezione celebrativa. E’ quello che ha fatto Zara, il colosso del fast fashion, in occasione dei 50 anni dalla sua prima apertura. Il risultato è. un film!L’idea per i 50 anniLe modelle che hanno partecipato al film per i 5o anni di ZaraCinquanta anni, cinquanta volti leggendari. Per celebrare il suo mezzo secolo di storia, Zara ha scelto di fare le cose in grande: un progetto straordinario firmato da Steven Meisel, uno dei fotografi più influenti della moda. Al centro di questa celebrazione, ci sono le modelle più iconiche al mondo, riunite in un video emozionante che rende omaggio alla creatività, alla bellezza e alla longevità. Le notizie di News ViraliCecilia Rodriguez incinta: la foto con Ignazio Moser e il pancino che incanta il webTimothée Chalamet evita il bacio di Kylie Jenner in diretta: il gelo in tvIl filmNaomi Campbell e Linda EvangelistaIl film è molto più di una semplice campagna: è una dichiarazione d’amore alla moda. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - 50 anni di stile: Zara celebra la moda con 50 icone

Se ne parla anche su altri siti

"Die Zauberflöte", dopo 50 anni al Municipale torna in scena "Il flauto magico" di Mozart - Titolo che ha scalato la classifica delle opere più rappresentate in tutto il mondo, "Die Zauberflöte" (Il flauto magico) di Wolfgang Amadeus Mozart, andrà in scena venerdì 11 aprile alle ore 20 e domenica 13 aprile alle ore 15,30 al Teatro Municipale di Piacenza, dove è assente da oltre... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Scontro fatale nel giorno della santa Pasqua: nell’incidente tra un taxi ed una moto perde la vita un uomo di 50 anni. La tragedia in via di Tor Cervara, a Roma - Nel tardo pomeriggio di domenica 20 aprile, la città di Roma è stata scossa da una tragica collisione tra un taxi e una moto nella zona di via di Tor Cervara. L’incidente ha avuto luogo intorno alle ore 18 e ha causato la morte di un motociclista di 50 anni, che ha perso la vita quasi immediatamente a seguito dell’impatto.La dinamica dell’incidenteIl tragico scontro è avvenuto all’altezza del civico 126 di via di Tor Cervara, un’area notoriamente trafficata. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Happy Days: Gli attori di nuovo insieme dopo 50 anni, la foto della fantastica reunion - I protagonisti della serie cult Happy Days Ron Howard, Henry Winkler, Anson Williams e Don Most si sono ritrovati tutti insieme per la prima volta in pubblico in 50 anni per celebrare "l'Happy Days Day": la reunion è già storica. 🔗Leggi su comingsoon.it

Zara celebra i suoi 50 anni riunendo un cast stellare di modelle in un epico video che vi mostriamo in esclusiva; Zara festeggia i suoi primi 50 anni con una collezione speciale (e un cast d’eccezione); Zara celebra 50 anni di innovazione, icone e creatività senza tempo; I vestiti di Zara dallo stile classico da indossare per ringiovanire. 🔗Ne parlano su altre fonti

50 anni e 50 icone: Zara festeggia il suo compleanno con un video che celebra la libertà creativa (e emozionante) della moda - Un progetto straordinario firmato Steven Meisel, una collaborazione video che riunisce 50 tra le più grandi modelle del mondo per festeggiare i 50 anni di Zara ... 🔗vogue.it

Zara celebra i suoi 50 anni riunendo un cast stellare di modelle in un epico video che vi mostriamo in esclusiva - Sono passati 50 anni dall'apertura della prima boutique Zara. E il gigante spagnolo ha voluto festeggiare in grande stile. Con una speciale collezione (in vendita da oggi) e un video firmato Steven Me ... 🔗vogue.it

Zara festeggia i suoi primi 50 anni con una collezione speciale (e un cast d’eccezione) - Il colosso spagnolo del fashion celebra il 50esimo anniversario della sua fondazione con un video firmato Steven Meisel e un cast stellare di top model ... 🔗msn.com