50 anni di stile | Zara celebra la moda con 50 icone

Zara celebra i suoi 50 anni di stile con una collezione speciale che riunisce 50 icone della moda. Per festeggiare questo traguardo, il colosso del fast fashion ha creato un film che mette in luce volti noti e creazioni iconiche, celebrando la sua storia e il suo impatto nel mondo della moda. Scopri l'idea dietro questo anniversario memorabile.

Prendi un anniversario importante, riunisci qualche volto noto, crea una collezione celebrativa. E’ quello che ha fatto Zara, il colosso del fast fashion, in occasione dei 50 anni dalla sua prima apertura. Il risultato è. un film! L’idea per i 50 anni. Le modelle che hanno partecipato al film per i 5o anni di Zara Cinquanta anni, cinquanta volti leggendari. Per celebrare il suo mezzo secolo di storia, Zara ha scelto di fare le cose in grande: un progetto straordinario firmato da Steven Meisel, uno dei fotografi più influenti della moda. Al centro di questa celebrazione, ci sono le modelle più iconiche al mondo, riunite in un video emozionante che rende omaggio alla creatività, alla bellezza e alla longevità. Le notizie di News Virali. Biden shock: non riconosce George Clooney, il racconto è agghiacciante. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it