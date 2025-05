4 di Sera Rampini | Vento contro Putin

Nel suo intervento a "4 di sera" con Paolo Del Debbio, Federico Rampini ha commentato l'autorizzazione da parte di Trump per la fornitura di una nuova batteria antimissilistica Patriot. Questi sofisticati e costosi strumenti di difesa statunitense giocano un ruolo cruciale nella strategia contro le minacce, come quelle rappresentate da Putin e le sue ambizioni.

"Trump di recente ha autorizzato la fornitura di un'altra batteria antimissilistica Patriot, sono degli strumenti di difesa americani molto efficaci, anche molto costosi, abbastanza rari, non ce n'è molto in giro per il mondo": Federico Rampini lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, parlando della recente fornitura degli Stati Uniti all'Ucraina, ancora in guerra con la Russia di Putin.Secondo l'esperto di geopolitica, questa mossa da parte degli americani è un segnale di forte vicinanza a Kiev. "Gli Stati Uniti - ha spiegato ancora Rampini - ne hanno spostato uno da un'altra parte del mondo, in Ucraina, e questo è un segnale". In generale, secondo lui, non è un bel momento per il presidente russo: "C'è un clima in cui poi abbiamo sentito anche le esternazioni del segretario di Stato americano Rubio, molto severo nei confronti del comportamento di Putin.