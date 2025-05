30 anni senza mia martini

Trenta anni fa, il mondo della musica italiana perdeva una delle sue interpreti più intense e poetiche: Mia Martini. La sua voce unica e le emozioni che trasmetteva continueranno a vivere nei cuori degli appassionati. In questo servizio, Francesco Durante ricorda l'eredità artistica di un'autentica icona della canzone leggera.

Indimenticabile Mia Martini, 30 anni senza Mimì, artista immensa e fragile. La ricordiamo con le sue canzoni più belle (video) - Trent’anni senza Mia Martini: un dolore e una voce che non si spegneranno mai, ma che oggi, nel giorno in cui ricorre il trentennale della sua scomparsa, torna a galla da quel sommerso di ricordi e di commozione che resta in fondo all’amarezza per una scomparsa ancora avvolta nel mistero, ma che di certo ha sottratto a tutti un’artista unica, una cantautrice di talento, e una delle voci più intense, sofferte e inconfondibili della musica italiana. 🔗Leggi su secoloditalia.it