24esima Triennale la poliedricità del design angolano emergente

La 24esima Triennale di Milano celebra la poliedricità del design angolano emergente. In occasione della Giornata del Design Italiano, l'Ambasciata d'Italia a Luanda ha sostenuto la partecipazione dell'Angola, focalizzandosi sul tema "Disuguaglianze. Il design per una vita migliore". Ecco le prime immagini di un emozionante evento video che mette in luce queste iniziative.

Milano, 12 mag. (askanews) - Queste le prime immagini di un video evento: a partire dalle attività realizzate a Luanda per la Giornata del design Italiano sul tema "Disuguaglianze. Il design per una vita migliore", l'Ambasciata d'Italia a Luanda ha promosso la prima partecipazione dell'Angola alla Triennale di Milano, intitolata "Inequalities".Contribuendo alla promozione del Padiglione angolano, l'Italia ha voluto mettere in luce l'identità di questa Nazione africana nel mondo contemporaneo, mostrando la profondità e la poliedricità dell'emergente movimento del designangolano, valorizzando al contempo il ruolo delle industrie culturali e creative, nella promozione delle relazioni bilaterali in linea con le priorità del Piano Mattei.Nel Padiglione è proiettato il video realizzato durante la Giornata del design Italiano 2025 grazie al supporto di ITA Agenzia Luanda, in sinergia con l'associazione Musseke Smart che promuove in Angola il turismo sostenibile per favorire l'empowerment delle comunità locali. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 24esima Triennale, la poliedricità del design angolano emergente

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sfilano 60 laureandi. Gran finale della triennale dedicata al fashion design - PONTEDERATempo di nuove corone d’alloro in casa Modartech. Da domani al 21 marzo nella cornice di villa Crastan verranno assegnate 60 lauree ad altrettanti giovani talenti, che in molti casi hanno già avviato collaborazioni all’interno di importanti aziende come Dior, D&G, Giorgio Armani Operations e Max Mara Fashion Group, oltre che in agenzie di comunicazione in Italia e all’estero. Dagli outfit ispirati a colossal del cinema come Avatar, alle collezioni che esplorano tematiche sociali come l’autismo, fino ai progetti di marketing per sensibilizzare la Gen Z sull’Alzheimer. 🔗Leggi su lanazione.it

‘Inequalities’, la 24esima Esposizione Internazionale di Triennale Milano esplora le disuguaglianze del mondo - Milano, 5 marzo 2025 – ‘Inequalities’: è questo il titolo della 24ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano, aperta al pubblico dal 13 maggio al 9 novembre 2025. Dopo aver affrontato i temi della sostenibilità, nel 2019 con’ Broken Nature’, e i misteri dell’universo, dallo spazio cosmico fino alla scala invisibile dei virus, nel 2022 con ‘Unknown Unknowns’, la 24ª Esposizione Internazionale chiude questa trilogia focalizzando la riflessione sulla dimensione umana e affrontando un tema urgente e politico come quello delle crescenti diseguaglianze che caratterizzano le città e il mondo ... 🔗Leggi su ilgiorno.it

Triennale di Milano, al via la 24esima Esposizione Internazionale con ‘Inequalities’ - Una balenottera azzurra in cartapesta a grandezza naturale accoglie all’ingresso della Triennale di Milano. Creata da Jacopo Allegrucci, è un’opera destinata a sgretolarsi lentamente sotto sole, pioggia e vento. Un simbolo poetico e drammatico dell’urgenza climatica, della scomparsa delle specie, dell’ingiustizia ambientale. È l’immagine-soglia di “Inequalities”, la 24ª Esposizione Internazionale che apre al pubblico da domani 13 maggio e resterà visitabile fino al 9 novembre 2025. 🔗Leggi su ilgiorno.it

24esima Triennale, la poliedricità del design angolano emergente; Kallas: “A Bucha prove schiaccianti di crimini di guerra, sappiamo chi è colpevole”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media