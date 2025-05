24esima Triennale coinvolgere tutti per superare le disuguaglianze

La 24esima Triennale di Milano si propone di affrontare le disuguaglianze crescenti del nostro tempo, in un contesto di iper-capitalismo e avanzamento tecnologico. Questo grande progetto invita a riflettere sulle sfide e sulle opportunità, creando uno spazio per l'innovazione e il dialogo collettivo, volto a superare le barriere sociali e culturali.

Milano, 12 mag. (askanews) - Un grande progetto dedicato al tema delle disuguaglianze che sempre più caratterizzano il mondo contemporaneo, segnato dall'era dell'iper-capitalismo e della tecnologia. Un'occasione per riflettere sui problemi, ma anche sulle opportunità, che, a fronte della enorme sfida del cambiamento climatico o dell'avvento dell'intelligenza artificiale, abbiamo davanti a noi come specie. Si è aperta a Milano la 24esimaTriennale internazionale dedicata proprio alle "Inequalities"."Oggi - ha detto ad askanews Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano e Commissario generale dell'esposizione - la questione delle disuguaglianze nasce dalla consapevolezza che se non la si studia e non la si usa come chiave di lettura principale anche le grandi sfide dell'umanità come la transizione ecologica rischiano di fallire, perché se non coinvolgiamo e non diamo a tutti gli stessi vantaggi e le stesse possibilità di affrontare il suo riscaldamento globale rischiamo di peggiorare la condizione di che già fragile.

