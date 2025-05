17enne sta annegando il padre si tuffa per salvarlo Poi la tragedia spaventosa

In una drammatica vicenda che ha scosso la comunità, un padre ha tentato disperatamente di salvare il figlio 17enne in balia delle onde. Le prime ricostruzioni rivelano che un’onda anomala ha travolto il giovane, spingendo il genitore a lanciarsi in acqua. Purtroppo, entrambi sono stati inghiottiti dalla furia del mare, dando vita a una tragedia straziante.

Secondo le prime ricostruzioni fornite da un funzionario locale, il giovane si trovava in acqua quando è stato improvvisamente travolto da un’onda anomala. Vedendo il figlio in difficoltà, il padre si è immediatamente tuffato per aiutarlo, ma è stato anch’egli risucchiato dalla forza del mare. Il dramma si è consumato in pochi minuti, lasciando senza scampo entrambi.Alle 16:17, le autorità hanno avviato le ricerche via elicottero nella zona della Grande Barriera Corallina, cercando disperatamente di recuperarli. I due corpi sono stati rinvenuti poco dopo, ma purtroppo erano già privi di vita. Nel corso delle operazioni, i soccorritori sono riusciti però a salvare un terzo uomo, un 37enne originario del Queensland, anch’egli in gravi difficoltà. L’uomo, ferito alla testa, è stato trasportato in elicottero presso il Royal Brisbane and Women’s Hospital. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - 17enne sta annegando, il padre si tuffa per salvarlo. Poi la tragedia spaventosa

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il figlio di 17 anni sta annegando, il padre si tuffa per salvarlo: muoiono entrambi in vacanza in Australia; Torino, annega figlia di 10 mesi nella vasca da bagno e poi tenta il suicidio; Mamma tenta di affogare il figlioletto di 2 anni nel bidet e chiama il 112: «Voglio ucciderlo». I carabinieri; Dramma in Sicilia, 17enne muore annegato: si era tuffato per salvare un amico. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il figlio di 17 anni sta annegando, il padre si tuffa per salvarlo: muoiono entrambi in vacanza in Australia - Padre e figlio, in vacanza in Australia, sono annegati il 13 aprile nella Grande Barriera Corallina, nello Stato del Queensland ... 🔗fanpage.it

Notizie recenti da Zazoom

Macron, sacchetto bianco e cocaina: la fake news smontata dal video del viaggio a Kiev

Emmanuel Macron finisce al centro di una fake news alimentata sui social da un video girato durante il suo viaggio a Kiev, dove si è recato venerdì insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al premier britannico Keir Starmer.

Berrettini pronto per gli Internazionali d'Italia 2025: Sto bene, ma ho visto i fantasmi. Con Fognini voglio vincere

Matteo Berrettini ha confermato la sua presenza agli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, dopo il ritiro forzato dal Masters 1000 di Madrid per un problema all’addome.

Trump Riconosce lo Stato di Palestina? Indiscrezioni dalla Stampa Israeliana Accendono il Dibattito

Donald Trump si prepara a un annuncio che potrebbe ridefinire gli equilibri in Medio Oriente. Alla vigilia del suo imminente viaggio in Arabia Saudita, emergono indiscrezioni clamorose: l'ex presidente USA potrebbe riconoscere lo Stato di Palestina.