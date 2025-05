© Wired.it - 15 giochi per cani attivi, felici e curiosi

Da masticare, rincorrere o risolvere: abbiamo raccolto i giochi più pazzi e ingegnosi per far brillare il tuo amico a quattro zampe e divertirvi insieme 🔗 Leggi su Wired.it

Giochi Matematici del Mediterraneo 2025, 15 alunni della provincia di Frosinone in finale: tutti i nomi - Saranno 15 gli alunni, tra elementari, medie e superiori, della provincia di Frosinone che parteciperanno alle finali dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2025. Fase finale che si terrà il prossimo 18 maggio a Palermo.I Giochi Matematici del Mediterraneo sono un libero concorso riservato a... 🔗 Leggi su frosinonetoday.it

Xbox Game Pass, rivelati gli 8 giochi che verranno rimossi il 15 Marzo 2025 - Microsoft ha annunciato la consueta rotazione dei titoli all’interno del catalogo di Xbox Game Pass, rivelando proprio in queste ore gli 8 giochi destinati ad uscire dal servizio in abbonamento dalla giornata del 15 marzo 2025. Questo avviene poco prima della rivelazione dei nuovi ingressi e coinvolge alcuni titoli di rilievo che potrebbero rappresentare una perdita significativa per gli abbonati. 🔗Leggi su game-experience.it