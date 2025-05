13 maggio 2025 | il Sagittario guida giornate favorevoli in amore e lavoro

Il 13 maggio 2025 si apre con una straordinaria energia, con il Sagittario che brilla al centro della scena. L’arrivo della Luna nel segno di fuoco infonde vitalità, aprendo la strada a nuove opportunità e coraggiose visioni. Questo clima astrale favorevole coinvolge anche altri segni, come Toro, Gemelli e Capricorno, promettendo momenti di grande ispirazione e slancio. Scopriamo insieme le influenze planetarie di questa giornata.

