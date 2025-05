12 maggio 1887 inaugurata la facciata del Duomo Sapete com’era prima?

In breve da Zazoom:

Firenze, 12 maggio 2025 – Il 12 maggio del 1887 venne inaugurata la facciata del Duomo di Firenze, esattamente tre secoli dopo lo smantellamento della facciata medievale di Arnolfo Di Cambio. Nei sedici anni successivi furono create anche le tre grandi porte di bronzo, che andarono a sostituire le precedenti di legno e nel 1903 la facciata era compiuta. Dunque, quella che i visitatori da tutto il mondo oggi ammirano, non è nata insieme alla Cattedrale, ma è venuta solo successivamente. La facciata di un edificio antico è un po’ come il volto di una persona: è la parte pubblica e rappresentativa che lo qualifica all’esterno. La Cattedrale di Firenze ha cambiato “faccia” ben tre volte nei sei secoli della sua storia. Sono passati esattamente 138 anni da quando la Cattedrale di Santa Maria del Fiore ha svelato al mondo il suo “nuovo” volto, la maestosa facciata neogotica che oggi milioni di visitatori fotografano e ammirano ogni anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ztl Quadrilatero, ecco la data: si parte il 12 maggio. Dal 12 luglio via libera alle multe tramite le telecamere ai varchi - Milano – Mancava solo la data e ieri il Comune l’ha fissata. Partirà il prossimo 12 maggio la Ztl Quadrilatero, con i primi due mesi di pre-esercizio delle telecamere, periodo in cui gli occhi elettronici saranno utilizzati per verificare il corretto funzionamento di rilevazione automatica delle infrazioni, ma non sanzioneranno. Eventuali multe potranno essere emesse dagli agenti della Polizia Locale. 🔗 Leggi su ilgiorno.it

La Cina apre il dialogo con gli Usa sui dazi: i primi colloqui in Svizzera dal 9 al 12 maggio - La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina non è finita ma dopo un mese di escalation delle tariffe doganali a seguito della decisione del presidente Donald Trump di imporre dazi alle importazioni cinesi negli Usa, le due superpotenze cominceranno a dialogare.L’annuncio è arrivato oggi dall’ambasciata cinese a Washington e dal ministero degli Esteri di Pechino, secondo cui i primi colloqui tra il vicepremier He Lifeng e il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent andranno in scena in Svizzera dal 9 al 12 maggio. 🔗Leggi su tpi.it