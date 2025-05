11 frasi di Papa Leone XIV pronunciate quando era Robert Francis Prevost

Robert Francis Prevost è stato eletto Papa Leone XIV l'8 maggio 2025, succedendo a Papa Francesco I dopo un conclave sorprendentemente breve. Sebbene fosse considerato un papabile, la sua ascensione al soglio di Pietro ha colto di sorpresa molti. Con il lutto per il predecessore ormai alle spalle, inizia una nuova era, ricca di sfide e opportunità, per la Chiesa e il mondo intero. Che papa sarà?

RobertFrancisPrevost è il nuovo pontefice con il nome di PapaLeone XIV. Succede a Papa Francesco I ed è stato eletto l'8 maggio 2025 dopo appena due giorni di conclave. Era tra i Papabili, ma forse non quello più accreditato per la scelta, per questo per alcune persone si è trattato di una sorpresa. Archiviato velocemente il lutto per lo scorso pontefice, ora si apre la sua era. Che Papa sarà? È una domanda legittima. Forse alcune sue citazioni possono aiutare a capire meglio e di più.Chi è RobertFrancisPrevostPapaLeone XIV ha, al momento della sua elezione, 69 anni, il suo compleanno è il 14 settembre. È statunitense, di Chicago, ma ha operato per molto tempo in Perù. La sua vita, nei primissimi giorni di pontificato, è stata passata al setaccio: sono spuntate foto inedite sportive (per esempio lui a cavallo) o di tipo attivistico, ci si è interrogati sulla scelta del nome, ci si è concentrati sul fatto che sia un agostiniano, a differenza di Papa Bergoglio, che aveva un background gesuita.

Papa Leone XIV, il primo giorno – diretta: alle 11 la messa del nuovo Pontefice nella Cappella Sistina - L'articolo Papa Leone XIV, il primo giorno – diretta: alle 11 la messa del nuovo Pontefice nella Cappella Sistina proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Leone XIV, il primo giorno da Papa di Prevost: messa alle 11 in Cappella Sistina | Domenica l'Angelus - Il 12 maggio alle 10, come ormai da tradizione, il Pontefice americano incontrerà gli operatori dei media per un'udienza nell'Aula Paolo VI 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

