? LIVE! Atalanta-Roma in diretta | calcio d’inizio alle 20 | 45

Segui la diretta di Atalanta-Roma, con calcio d'inizio alle 20:45! In attesa delle formazioni ufficiali, i tifosi già animano l'atmosfera. L'arbitro della sfida sarà Sozza. Resta con noi per aggiornamenti e impressioni live dal campo, mentre la Curva Sud rende omaggio ai suoi idoli.

Atalanta-Roma (calciod’inizio 20.45)In attesa della formazioni ufficiali.Arbitro: SozzaGli aggiornamenti in diretta19.45 –19.15 – All’interno già pronto uno striscione per ora ripiegato, mentre in Curva Sud campeggiano due pezze dedicate a Ricky (“Ciao Claris”) e all'”indimenticabile bomber Garlini goal”.18.45 – C’è movimento intorno ai cancelli del Gewiss Stadium, pronti ad aprire per quello che si preannuncia un sold out per una sfida che, se vinta, può portare l’Atalanta in Champions League e matematicamente al 3° posto. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Roma in diretta: calcio d’inizio alle 20:45

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter.90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2.88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco.86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1.84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Svezia-Italia 0-1, Nations League calcio femminile in DIRETTA: apre Severini in appena 20”, Azzurre scese bene in campo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE3? Ci prova ancora una volta Andersson in anticipo ma il tentativo finisce largo.3? Ottima la pressione dell’11 di Soncin che sta mettendo tanta energia in campo.2? Esce Laura Giuliani sui piedi di Andersson per fermare l’attacco in contropiede della Svezia.2? Che inserimento di Beccari che trova una splendida Severini che apre il piattone di destro e porta subito in vantaggio le azzurre!! Sono bastati appena 20”!!1? GOOOOOOLLLLLLL ITALIAAAAAAA!!!18:57 Tutto è pronto per questa trasferta scandinava. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Inter-Bayern Monaco, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: si parte dal 2-1 dell’andata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Inter-Bayern Monaco, match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025.Otto giorni fa, in terra teutonica, è stata l’Inter di Simone Inzaghi a prevalere sul Bayern Monaco di Vincent Kompany, grazie prima alla prodezza di Lautaro Martinez, e poi al fiuto del gol del subentrato Davide Frattesi. 🔗Leggi su oasport.it

