Zverev | Non so se Djokovic vuole ancora giocare Poi attacca campi e palline di Roma

Alexander Zverev non risparmia critiche ai campi e alle palline degli Internazionali d'Italia 2025, nonostante la sua vittoria contro il lituano Vilius Gaubas nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Dopo il match sul Centrale del Foro Italico, il tennista tedesco esprime le sue perplessità, sottolineando le difficoltà nel trovare ritmo durante la partita.

(Adnkronos) – Alexander Zverev attacca i campi e le palline degli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista tedesco oggi, domenica 11 maggio, ha battuto il lituano Vilius Gaubas nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, ma non tutto, del suo match sul Centrale del Foro Italico, sembra averlo soddisfatto. "È stato molto difficile trovare ritmo.

