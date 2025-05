Zielinski | Vittoria di qualità e meritata Inter crederci fino alla fine!

Dalla trionfale vittoria contro il Torino alla lotta per lo scudetto, fino alla finale di Champions League: Piotr Zielinski condivide le sue emozioni e riflessioni sulla sua esperienza all'Inter. Il centrocampista, subentrato nella sfida contro il Torino, fa il punto sulla prestazione della squadra, sottolineando l'importanza dell'approccio e della determinazione di fronte a un avversario di qualità.

DallaVittoria a Torino alla corsa scudetto, passando per la finale di Champions League: ecco tutte le sensazioni di Piotr Zielinski sulla sua Inter.qualità – Piotr Zielinski, subentrato nel corso di Torino-Inter, analizza la prestazione e la Vittoria della sua squadra: «Sapevamo che non era facile. Il Torino è un avversario tosto, con qualità, però noi abbiamo approcciato bene la partita. Eravamo concentrati, poi abbiamo messo in campo le nostre qualità e abbiamo vinto meritatamente. Questa corsa allo scudetto può continuare fino all’ultima giornata? Certo, l’obiettivo è rendere la vita più difficile a loro. Hanno tre partite, da stasera gliene rimangono due. Noi prima di tutto ne dobbiamo vincere due e sperare che loro le perdano».Zielinski al termine di Torino-InterTUTTI PRONTI – Piotr Zielinski prosegue: «Ognuno di noi deve dare il massimo, sia in allenamento che nella partita e poi sarà il mister a decidere chi andrà in campo dall’inizio. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zielinski: «Vittoria di qualità e meritata. Inter, crederci fino alla fine!»

