Zielinski | Inter gruppo unito crediamoci! Altri obiettivi importanti

Dopo il successo del Napoli sul Torino, Piotr Zielinski ha condiviso le sue impressioni su Inter TV, analizzando la prestazione della squadra allo Stadio Olimpico Grande Torino. Con un punteggio finale di 0-2, il centrocampista ha sottolineato l'importanza del buon approccio e della concentrazione, evidenziando come questa vittoria in trasferta sia fondamentale per il percorso della squadra.

Zielinski dopo Torino-Inter terminata sul punteggio di 0-2, su Inter TV ha analizzato la partita allo Stadio Olimpico Grande Torino.VITTORIA IN TRASFERTA – Piotr Zielinski ha parlato così dopo la vittoria in casa del Torino: «Sapevamo che a Torino non sarebbe stato facile, abbiamo approcciato bene la partita e siamo stati concentrati. Alla fine è arrivata una vittoria importante per noi. Dobbiamo crederci perché siamo un ottimo gruppo, noi dobbiamo fare il nostro ma sappiamo di dover sperare in un passo falso del Napoli. Noi però stiamo bene, abbiamo Altriobiettivi improntanti per cui lottare, ma stasera era importante vincere».

Inter, Dumfries e Zielinski lavorano in gruppo! Thuram rinvia – Sky - Denzel Dumfries e Piotr Zielinski hanno recuperato dai rispettivi infortuni e saranno perciò disponibili per Inter-Roma. Andrea Paventi su Sky Sport però dà un’altra notizia su Marcus Thuram. ALLENAMENTO – L’Inter si sta allenando in questo momento ad Appiano Gentile. La squadra è tornata in campo per preparare la partita contro la Roma e ha avuto modo anche di riflettere sulla sconfitta dura da digerire in Coppa Italia con il Milan. 🔗Leggi su inter-news.it

Inter, la carica di Inzaghi: chiama tutti a rapporto e prova la formazione anti-Roma. Zielinski e Dumfries in gruppo - Mercoledì sera, a caldo, Simone Inzaghi aveva preferito non caricare ulteriormente di tensione l`ambiente, rimandando ogni disamina relativa... 🔗Leggi su calciomercato.com

Inter, Inzaghi ora più che mai ha bisogno del contributo delle riserve: segnali da Bisseck e Zielinski - di RedazioneInter, periodo delicato per i nerazzurri: serve di più da parte delle riserve, Inzaghi lavorerà sull’aspetto psicologicoL’Inter ha bisogno di ristabilire rapidamente le proprie energie fisiche e mentali. Dopo la partita contro il Napoli allo Stadio Maradona, i nerazzurri torneranno in campo mercoledì sera a Rotterdam per affrontare il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. 🔗Leggi su internews24.com

