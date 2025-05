Zielinski | Darò tutto nelle ultime tre Napoli? Un obiettivo

Piotr Zielinski ha rilasciato dichiarazioni a DAZN dopo la gara di Torino contro l'Inter, esprimendo le sue ambizioni personali e la determinazione per il finale di stagione. L'ex giocatore del Napoli ha anche commentato la serrata corsa per il titolo, evidenziando l'importanza di mantenere alta la concentrazione sia in campionato che in Champions League.

Piotr Zielinski ha parlato a DAZN dopo Torino-Inter, sottolineando i suoi obiettivi personali in questo finale di stagione e, soprattutto, ha parlato della lotta scudetto punto a punto con il Napoli, sua ex squadraOBIETTIVI – Piotr Zielinski è ben chiaro su quello che vuole dare alla squadra in questo rush finale tra campionato e Champions League: «Abbiamo approcciato bene, eravamo concentrati e ci abbiamo messo la qualità. Il campo era difficile su cui giocare, ma siamo riusciti a fare il nostro calcio. Il mio obiettivo è migliorare partita dopo partita, oggi si è visto il vero Zielinski. Ora spero che in queste ultime partite posso mostrare la migliore versione di me e sicuramente Darò la mia mano alla squadra».LOTTA SCUDETTO – Zielinski ha poi commentato la lotta scudetto contro la sua ex squadra: «Arrivare davanti al Napoli sarebbe bellissimo, è l’obiettivo della squadra. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zielinski: «Darò tutto nelle ultime tre. Napoli? Un obiettivo»

