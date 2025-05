Zielinski | Crediamo ancora allo scudetto speriamo il Napoli scivoli

Zielinski ha detto la sua in conferenza stampa dalla sala dello Stadio Grande Olimpico di Torino, dopo la partita tra Toro e Inter.CONFERENZA STAMPA Zielinski POST TORINO-INTERCONFERENZA Zielinski – Piotr Zielinski ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Inter:Credete a questo obiettivo e al passo falso del Napoli?Lo sapevamo che stasera non sarebbe stato facile, ci Crediamo tutti quanti. Abbiamo due partite da vincere e sperare in un passo falso del Napoli.Più liberi e freschi rispetto alle altre partite di campionato, da martedì è cambiato tutto?La partita di martedì ci ha dato tanto, i ragazzi che hanno giocato meno hanno dimostrato la disponibilità. Ottenendo risultato positivo.Ci pensare alla finale?Mancano ancora giorni a quella partita, ma Crediamoci ancoraalloscudetto con la speranza che il Napoliscivoli. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zielinski: «Crediamo ancora allo scudetto, speriamo il Napoli scivoli»

Segui queste discussioni sui social

#SerieA | #Inter, la probabile formazione contro il #Verona: #Zielinski favorito su #Mkhitaryan Leggi la discussione

#Inzaghi: "Il #Bologna ha perso solo contro il Verona in 10 qui in casaCi vorrà una partita da squadra importante#Thuram? Non penso starà fuori tanto, ma è fuori per il derby, ha avuto un risentimento#Zielinski e #Dumfries in settima… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zielinski torna da ex, ma sogna lo scudetto con l’Inter - Corriere dello Sport – Zielinski torna da ex, ma sogna lo scudetto con l’Inter Altra panchina per Piotr Zielinski, che contro il Napoli lascerà ancora … L'articolo Zielinski torna da ex, ma sogna lo scudetto con l’Inter proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su forzazzurri.net

Yildiz a DAZN: «Siamo professionisti, abbiamo sempre dato il meglio e vogliamo continuare così. Crediamo allo scudetto? Rispondo così» - di Redazione JuventusNews24Kenan Yildiz ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Empoli: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeriKenan Yildiz ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Verona: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Siamo grandi amici io e Thuram. Noi siamo professionisti, abbiamo dato il meglio sempre e vogliamo provare a continuare così. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Meret: «Scudetto? Ci crediamo! Vedremo se l’Inter farà passi falsi» - Al termine del monday-night contro l’Empoli in conferenza stampa oltre ad Antonio Conte ha parlato anche Alex Meret. Queste le parole del portiere del Napoli che oggi ha mantenuto la porta inviolata. SFIDA – Alex Meret, portiere del Napoli, nel corso della conferenza post-partita al Maradona, ha commentato la vittoria contro l’Empoli prima di parlare della lotta scudetto contro l’Inter di Simone Inzaghi. 🔗Leggi su inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, Zielinski: Scudetto? Ci crediamo, possiamo vincere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Zielinski: "Lo scudetto è un sogno, ci proveremo" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

Inter, Zielinski: "Ho sofferto tanto ma è una grande stagione. Speriamo il Napoli scivoli" - Piotr Zielinski, centrocampista dell`Inter, ha parlato a DAZN prima della gara contro l`Hellas Verona nella quale è schierato titolare da Simone Inzaghi anche in. 🔗calciomercato.com

INTER TV - Zielinski: "Dobbiamo vincerle tutte sperando che gli altri scivolino" - Il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Inter Tv prima della sfida contro l'Hellas Verona: "Quanto è importante ritrovare subito la concentrazione per il campionato? 🔗napolimagazine.com