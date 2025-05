Zielinski a Sky | I punti persi per strada ci pesano vogliamo rendere difficile la vita al Napoli

Il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, ha condiviso le proprie emozioni dopo la vittoria contro il Torino, un successo cruciale nel 36° turno di Serie A. Durante il postpartita, ha espresso la sua soddisfazione e analizzato le chiavi della prestazione della squadra, rivelando la determinazione e l'impegno profusi in campo. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Il centrocampista dell’Inter, Piotr Zielinski, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il TorinoIntervenuto nel corso del postpartita di Torino Inter, Piotr Zielinski ha commentato così l’importante successo ottenuto dai nerazzurri nel 36° turno del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.VITTORIA CHE PUO’ rendere COMPLICATO IL FINALE DI STAGIONE AL Napoli? – «Certo, rendere la vita più difficile a loro. Gli rimangono due partite, noi dobbiamo prima di tutto vincerle tutte e due e sperare che perdano punti in queste due».QUANTA VOGLIA C’E’ DI FARCI VEDERE PRONTI CON INZAGHI PER GIOCARE LA FINALE DI CHAMPIONS? – «Sì, ognuno di noi deve dare il massimo, sia in allenamento che in partita. Poi sarà il mister a decidere chi partirà dall’inizio. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zielinski a Sky: «I punti persi per strada ci pesano, vogliamo rendere difficile la vita al Napoli»

