Zielinski a Inter Tv | Scudetto? Dobbiamo crederci siamo un ottimo gruppo

L’Inter si aggiudica una importante vittoria contro il Torino con un punteggio di 2-0, grazie ai gol di Zalewski e Asllani. In un match complicato per la pioggia battente, il centrocampista nerazzurro Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter Tv, evidenziando il grande impegno della squadra. Ecco il suo commento sulla performance e sulle ambizioni per il proseguo della stagione.

Zielinski, il centrocampista nerazzurro ha parlato a Inter Tv dopo il successo per 2-0 contro il Torino: le sue dichiarazioniL’Inter continua a lottare per il campionato e conquista la vittoria a Torino, realizzando due gol con Zalewski e Asllani. I nerazzurri hanno dato il massimo in un incontro che è stato Interrotto da una pioggia intensa. Questo è il commento del centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski riguardo alla prestazione ai microfoni di Inter Tv.Zielinski A Inter TV – «Sapevamo che qui a Torino non sarebbe stato facile, così è stato. Abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo mostrato le nostre qualità e vinto meritatamente. Se crediamo ancora allo Scudetto? Sì, certo. Dobbiamocrederci, siamo un ottimogruppo. Dobbiamo fare il nostro e purtroppo sperare in un passo falso del Napoli, speriamo perdano qualcosa. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zielinski a Inter Tv: «Scudetto? Dobbiamo crederci, siamo un ottimo gruppo»

