Zielinski a Dazn | Lotta scudetto? Sarebbe bellissimo arrivare davanti al Napoli

Anteprima news:

Piotr Zielinski, centrocampista ex Empoli, ha condiviso le sue impressioni sul recente successo dell'Inter per 2-0 contro il Torino durante un’intervista con DAZN. Con le reti decisive di Zalewski e Asllani, la squadra ha dimostrato una grande prestazione. Ecco le sue dichiarazioni sulla partita e sulle emozioni dopo questo importante trionfo.

Zielinski, il centrocampista ex Empoli ha parlato a Dazn dopo il successo per 2-0 ottenuto contro il Torino: le sue dichiarazioniIntervenuto ai microfoni di Dazn, Piotr Zielinski, centrocampista nerazzurro, ha commentato la vittoria per 2-0 dell’Inter all’Olimpico Grande Torino. A decidere, sono state le reti di Zalewski e Asllani. Di seguito, le sue dichiarazioni.LE PAROLE DI Zielinski A Dazn – «Abbiamo approcciato bene la partita, eravamo ben concentrati. Il diluvio ci ha messo un po’ in difficoltà, ma già nella ripresa il terreno di gioco stava meglio e abbiamo potuto ricominciare al meglio. L’obiettivo è migliorare sempre verso la finale. Posso crescere ancora. Nelle ultime di campionato e nella finale di Champions League si vedrà la miglior versione di me. Lottascudetto? Sarebbebellissimoarrivaredavanti al Napoli. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zielinski a Dazn: «Lotta scudetto? Sarebbe bellissimo arrivare davanti al Napoli»

