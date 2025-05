Zelensky | Pronti a incontrare Mosca | svolta clamorosa E Trump esulta

Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto di riavviare i colloqui diretti con l’Ucraina a Istanbul il 15 maggio, “senza precondizioni”. L’offerta è arrivata in risposta alle pressioni esercitate da parte dell’Ucraina e dei suoi alleati, che hanno chiesto a Mosca di accettare un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni. Putin ha fatto riferimento ai colloqui di pace falliti del 2022, tenutisi a Istanbul nel primo mese dell’invasione su larga scala da parte di Mosca, proponendone la ripresa senza condizioni preliminari, in dichiarazioni rilasciate ai giornalisti nelle prime ore di domenica."Nonostante tutto, proponiamo alle autorità di Kyiv di riprendere i negoziati che hanno interrotto alla fine del 2022. Di riprendere i negoziati diretti, e sottolineo, senza alcuna precondizione. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Zelensky:"Pronti a incontrare Mosca": svolta clamorosa. E Trump esulta

#Europa #Zelensky Il viaggio dei leader europei in #Ucraina, per proporre un #cessateilfuoco - Il Post https://www.ilpost.it/2025/05/10/starmer-macron-merz-ucraina-viaggio/ Leggi la discussione

???? UKRAINE | ???? RUSSIA ?? Zelensky: Talks Only If Russia Accepts 30-Day Ceasefire?? Kyiv awaits Moscow’s approval of full, verifiable truce from May 12?? Putin offered May 15 talks in Turkey, but skipped truce response?? Kremlin says cease… Leggi la discussione

Zelensky sente Trump: "Pronti a tregua di 30 giorni da oggi" | Mosca: gli ucraini tentano di sfondare nel Kursk durante la tregua - Von der Leyen contro il leader del Cremlino: "Vuole imporre a Kiev l'inaccettabile". Macron annuncia un Consiglio di difesa comune tra Francia e Germania 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Mosca: Xi Jinping in visita in Russia dal 7 al 10 maggio | Zelensky: "Pronti a un cessate il fuoco se la Russia si ferma" - Mattarella convoca il Consiglio supremo di Difesa. Un morto e due feriti a Kiev a causa di un attacco aereo russo con droni. Il presidente ucraino mette in guardia i leader diretti alla parata di Mosca 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Zelensky apre a negoziati diretti con Mosca: «Pronti dopo il cessate il fuoco» - KIEV – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev è pronta ad avviare negoziati diretti con Mosca, a condizione che venga rispettato un cessate il fuoco. Un segnale politico forte, pronunciato nel cuore di una fase militare ancora tesa, ma che lascia intravedere la possibilità di una svolta diplomatica. «Dopo il cessate il fuoco siamo pronti a sederci in qualsiasi forma», ha detto Zelensky, lasciando aperto il ventaglio delle opzioni sul piano del dialogo, finora sempre vincolato alla presenza di mediatori terzi o al rispetto di condizioni preliminari. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Zelensky: pronto al dialogo ma Mosca si impegni per tregua. Putin propone ripresa negoziati diretti - Aggiornamento del 11 Maggio delle ore 11:24; Guerra in Ucraina, Zelensky: Pronti al dialogo e a incontrare la Russia, ma Mosca si impegni per la tregua; Zelensky:Pronti a incontrare Mosca: svolta clamorosa. E Trump esulta | .it; Ucraina: Pronti alla tregua da lunedì, ci sia monitoraggio. Meloni in videocollegamento: 'Urgente una tregua'. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Guerra ucraina, Putin: «Sì a negoziati diretti con Kiev a Istanbul il 15 maggio». Zelensky: « Siamo pronti a incontrare la Russia» - Guerra ucraina, la diretta di oggi domenica 11 maggio 2025 - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che domani chiederà a quello turco Recep Tayyip Erdogan di organizzare il ... 🔗ilmessaggero.it

Zelensky, pronto al dialogo ma Mosca si impegni per una tregua - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato di aspettarsi che Mosca si impegni per un cessate il fuoco di 30 giorni a partire da lunedì e che Kiev è "pronta" per colloqui diretti con la R ... 🔗ansa.it

Zelensky: pronto al dialogo ma Mosca si impegni per tregua. Putin propone ripresa negoziati diretti - Papa, Shevchuk: "Speriamo che fermi Attila-Putin come Leone Magno" "Speriamo che Papa Leone XIV possa fare come Leone Magno, che usci' da Roma a cavallo, completamente disarmato, e ando' incontro ad A ... 🔗msn.com

