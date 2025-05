Una frase breve, glaciale, come se fosse normale. Ma non lo è. Volodymyr Zelensky ha appena pronunciato le parole più inattese dall’inizio della guerra: “incontreròPutin in Turchiagiovedì”. Nessuna premessa, nessuna dichiarazione preparatoria. Solo una bomba politica, diplomatica e storica.Un incontro diretto tra i due leader – il presidente dell’Ucraina e quello della Russia – non avviene dal 2022, quando l’invasione su vasta scala fece precipitare ogni possibilità di dialogo. La frase è bastata per far saltare le agenzie, bloccare le dirette e trasformare il silenzio della diplomazia in un’esplosione mediatica.“Aspetterò Putin. Personalmente”Zelensky ha accompagnato l’annuncio con un messaggio chiaro: “Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Zelensky sfida Putin: “Ti incontrerò in Turchia giovedì. Ma subito un cessate il fuoco”