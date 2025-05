Zelensky | Serve un cessate il fuoco duraturo da lunedì Giovedì attendo Putin in Turchia

"Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da lunedì, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in TurchiaGiovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ucraina, Zelensky “Serve cessate il fuoco duraturo” - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho appena parlato con il Presidente Trump. È stata una conversazione proficua, molto calorosa e costruttiva. L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo a partire da subito, da questo preciso istante: un silenzio di 30 giorni. Ma deve essere reale. Nessun attacco missilistico o con droni, nessuna centinaia di attacchi al fronte. I russi devono rispondere in modo appropriato, sostenendo il cessate il fuoco. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Ucraina, Putin: “Cessate il fuoco di 3 giorni”. Trump: “Serve tregua permanente. Zelensky è più calmo” - MOSCA – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni per l’ottantesimo anniversario della vittoria sul nazifascimo. Lo rende noto il Cremlino sul suo canale Telegram. Il cessate il fuoco durerà dalla mezzanotte tra il 7 e l’8 maggio fino alla mezzanotte tra il 10 e l’11, precisa il […]L'articolo Ucraina, Putin: “Cessate il fuoco di 3 giorni”. Trump: “Serve tregua permanente. 🔗Leggi su .com

Zelensky chiude a Trump: «Mai agli Usa le nostre centrali elettriche». Lunedì a Riad nuovi negoziati sul cessate il fuoco - Cedere il controllo delle centrali elettriche e nucleari agli Stati Uniti? Anche no. È la risposta che fa pervenire oggi Volodymyr Zelensky, il giorno dopo la «sollecitazione» arrivata al telefono da Donald Trump. Nel dar conto della conversazione tra i due leader, ieri sera la Casa Bianca aveva sottolineato come si fosse parlato anche della possibilità che gli Usa si facciano carico del controllo di quelle infrastrutture energetiche critiche. 🔗Leggi su open.online

