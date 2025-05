Zelensky propone un incontro con Putin | la guerra d’Europa verso la svolta

Una frase breve, glaciale, come se fosse normale. Ma non lo è. Volodymyr Zelensky ha appena pronunciato le parole più inattese dall'inizio del conflitto: "Incontrerò Putin in Turchia giovedì." Nessuna premessa, nessun vertice annunciato, nessuna mediazione esplicita. Solo una bomba diplomatica, scagliata in diretta, che in pochi secondi ha fatto saltare le agenzie, bloccato le dirette e trasformato il silenzio della diplomazia in un'esplosione globale.Un incontro diretto tra i due leader non avviene dal 2022, quando l'invasione russa su vasta scala fece crollare ogni possibilità di dialogo. Ora, quasi due anni e mezzo dopo, la scena si riapre all'improvviso. E la tensione diventa storia.Un annuncio che spacca il fronte dell'attesaZelensky ha accompagnato l'annuncio con un messaggio tagliente: "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia.

