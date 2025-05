Zelensky Pronto a vedere Putin giovedì in Turchia

KIEV (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto appello a un cessate il fuoco totale e duraturo, sottolineando l'urgenza di fermare le violenze. In attesa di un incontro con Putin in Turchia, Zelensky esprime la speranza che i russi non presentino ulteriori scuse nel corso dei negoziati. La sua dichiarazione evidenzia la continua ricerca di una soluzione diplomatica al conflitto in corso.

KIEV (ITALPRESS) – “Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, che fornisca la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni”. Lo ha scritto sui social il leader ucraino Volodymyr Zelensky.“Aspetterò Putin in Turchiagiovedì. Personalmente – aggiunge -. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse”.-foto Ipa Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Zelensky “Pronto a vedere Putin giovedì in Turchia”

