Zelensky la leadership del coraggio che difende l’identità europea

Volodymyr Zelensky non è solo il presidente di un Paese in guerra. È, per l’intero continente, l’espressione più netta di una leadership morale che ha saputo coniugare resistenza, visione e senso del momento storico. L’annuncio di oggi — “Incontrerò Putin in Turchia giovedì. Personalmente” — rappresenta l’ennesima conferma di una strategia lucida: non arretrare mai, ma saper offrire la pace senza cedere alla retorica della resa.Zelensky ha dimostrato, in oltre due anni di guerra, che la forza di una democrazia non si misura nell’assenza di paura, ma nella capacità di agire pur avendo tutto da perdere. Ha tenuto insieme un Paese bombardato, un esercito mobilitato, una popolazione sotto assedio. Ma ha tenuto insieme anche un’Europa che, senza l’Ucraina, avrebbe probabilmente rinunciato a se stessa. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Zelensky, la leadership del coraggio che difende l’identità europea

