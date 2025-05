Zelensky incontra Putin | l’annuncio che tutti aspettavano

Un vertice di portata storica potrebbe segnare un punto di svolta nella guerra che ha sconvolto l’Europa negli ultimi anni. Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin si incontreranno la prossima settimana in Turchia, come confermato dal presidente ucraino. Questo incontro potrebbe riportare il negoziato al centro del dibattito internazionale per la prima volta dal 24 febbraio 2022. l’annuncio ha rapidamente riecheggiato nelle sedi diplomatiche europee, nel Congresso americano, al Cremlino e nei territori contesi del Donbass. La situazione drammatica, paragonabile per gravità ai conflitti del dopoguerra, potrebbe giungere a un bivio cruciale.Il conflitto ha origine nel 2014, quando truppe senza insegne apparvero in Crimea, e a Kyiv un movimento filo-europeo spodestò il governo di Viktor Yanukovych. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Il Cremlino: oggi l'inviato Usa Witkoff incontra Putin | Zelensky: "Russia continua attacchi e ignora diplomazia" - Mosca: "Scontro diretto se truppe europee nel Paese". Zelensky: "Almeno 155 cinesi combattono per il Cremlino". Pechino smentisce 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Guerra in Ucraina, in vigore tregua di Pasqua di Putin, Zelensky attacca il Cremlino: "59 bombardamenti e 5 attacchi d'assalto dall'annuncio" - Zelensky aveva accettato la proposta di cessate il fuoco russo e aveva rilanciato: "Se funziona, va esteso per 30 giorni" In Ucraina è in corso una tregua di 30 ore, in vigore a partire dall'annuncio del Presidente russo Putin alle 17 (18 ore di Mosca) e fino alla mezzanotte odierna (le 23 it 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Tregua di Pasqua, ma si bombarda ancora. Zelensky: “Una finzione: ben 290 attacchi dopo l'annuncio di Putin”. C'è anche un morto - L’esercito di Mosca ha effettuato quasi 390 bombardamenti dopo l’entrata in vigore della tregua di Pasqua annunciata ieri dal presidente russo Vladimir Putin e fino a mezzanotte: lo scrive questa mattina su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «La tregua è finta. Tra le 18 di ieri (le 17 in Italia) e le 00:00 di oggi, si sono verificati 387 bombardamenti e 19 attacchi da parte dell’esercito. 🔗Leggi su feedpress.me

Ultimora / Giovedì incontro Putin-Zelensky a Istanbul; Guerra Ucraina, Trump: Putin forse non vuole fermare guerra. Mosca: pronti a colloqui; Ucraina, Trump spinge per un incontro Putin-Zelensky; Zelensky: incontrerò un solo russo, Putin, e con un piano. Vance: Usa e Ue nella stessa squadra - Macron a Zelensky: 'Kiev, l'unica a poter guidare negoziati per pace solida e duratura'.

Zelensky propone un incontro con Putin: la guerra d’Europa verso la svolta - Una frase breve, glaciale, come se fosse normale. Ma non lo è. Volodymyr Zelensky ha appena pronunciato le parole più inattese dall’inizio del conflitto: ... 🔗thesocialpost.it

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Incontrerò Putin in Turchia giovedì” - "Aspettiamo un cessate il fuoco pieno e duraturo, a partire da domani" ha dichiarato il presidente ucraino ... 🔗tpi.it

